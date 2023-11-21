استرداد 62 فدانا وإزالة 1044 حالة بمحافظة كفر الشيخ

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين" إن الأجهزة التنفيذية تمكنت من استرداد 62 فدانا من مغتصبي الأرض الزراعية بالبناء عليها، بالإضافة إلى تنفيذ 1044 حالة إزالة في أنحاء المحافظة".

وأكد المحافظ - في بيان له اليوم - استمرار الحملات يوميا، أنه لا تهاون في استرداد أملاك الدولة وأراضيها لكونها حق أصيل للأجيال القادمة، تجرى تحقيقات بشأن الموظفين المتقاعسين في اتخاذ الإجراءات لوقف التعديات وتوقيع الجزاء اللازم ضدهم.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميًا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهًا بالتنسيق الكامل مع جميع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

