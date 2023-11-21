شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية.. تعرف عليها

تواصل النيابة الإدارية، إتاحة التسجيل إلكترونيا عبر موقعها الرسمى لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي حتى يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر.



ويُشترط في المتقدم:



- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.



- أن يجتاز المقابلة الرسمية.



- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.



- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.



- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.