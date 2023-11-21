لماذا يستهدف الاحتلال الإسرائيلي النساء والأطفال.. رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس يجيب

قال أحمد وفيق ، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين دائما في حروبه، ولكن الحرب الحالية استهدف النساء والأطفال بشكل خاص.

وأضاف “أحمد وفيق” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولي، أن الاحتلال يستهدف قصف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات، ولذلك كان عدد النساء والأطفال هو الأكثر، متابعا: قتل الاحتلال للنساء والأطفال يؤثر على الأجيال القادمة.



واسترسل: الاحتلال يستهدف القضاء على الجيل القادم من المقاومين الفلسطينيين، مشددا على أن إسرائيل ترى أنه لا يوجد أبرياء في قطاع غزة وجميعهم مذنبون.

ولفت إلى أن إسرائيل تستهدف حدوث إبادة كاملة وجماعية في قطاع غزة.

