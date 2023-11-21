أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايل سامسونج في مصر في 2023..عرض البلاك فريداي على أسطورة أوبو Oppo Reno 8T

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أرخص موبايل سامسونج في مصر في 2023..بسعر رمزي

هناك العديد من الهواتف التي أطلقتها شركة Samsung خلال عام 2023، ولكن ما هو أرخص موبايل سامسونج 2023 بمواصفات جيدة؟

لو محتار تجيب إيه..شاومي تتفوق على هواتف آيفون

شاومي هي شركة تقنية صينية معروفة بمجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة الذكية، مع التركيز على تقديم منتجات مبتكرة وبأسعار معقولة، اكتسبت شاومي شعبية للهواتف الذكية وأجهزة المنزل الذكي والساعات الذكية وغيرها من الأدوات التقنية، وتتميز منتجات الشركة بأسعارها التنافسية وجودتها، مما يجعل التكنولوجيا متاحة لشريحة أوسع من الجمهور، كما ساهم التزام شاومي بتوفير خيارات ذات قيمة مقابل المال في نجاحها في مختلف الأسواق حول العالم.

قاهر iPhone 15..إزاي تحجز نسختك من هاتف سامسونج Galaxy S24 قبل أي حد

من المتوقع أن تستضيف Samsung حدث Unpacked التالي في 17 يناير ، حيث سيتم تقديم سلسلة Galaxy S24، ويقام الحدث في الولايات المتحدة ، والآن يدعي أحد المسربين أنه يكشف جدول زمني مسبق الطلب والمبيعات.

أقل من سعره 3000 جنيه..عرض البلاك فريداي على أسطورة أوبو Oppo Reno 8T



مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

الذكاء الاصطناعي يلتهم الوظائف

يتوقع الخبراء أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى القضاء على ملايين الوظائف في السنوات القادمة. فقد أظهر تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان 85 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.