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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة تاجر لاتهامه بقتل مالك محل مشويات بالبدرشين .. غدا

صدى البلد

تنظر غدا الخميس محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم محاكمة تاجر أدوات منزلية، لاتهامه بقتل شيف عمدًا، دفع حياته ثمنًا للدفاع عن سيدة بمنطقة البدرشين.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "عاشور ع. م."، 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين.

وقام المتهم بقتل المجني عليه "ع ا"، صاحب الـ27 عامًا «شيف»، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه «شيف»، والمتهم صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع استغاثت بـ«عبد التواب» فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل. 

ووجهت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.
 

محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة

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