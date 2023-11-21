بعد حصارهم 9 أيام.. أول ظهور لـ 41 عاملا انهار عليهم نفق في الهند

لأول مرة منذ 9 أيام، التقطت عدسة كاميرا عدة لقطات لـ 41 عاملاً محاصرين في نفق في ولاية أوتاراخاند الهندية، وتم تصوير الفيديو باستخدام كاميرا تنظيرية تم إدخالها داخل أنبوب جديد تم حفره في النفق.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، استخدم رجال الإنقاذ أيضًا الأنبوب لتقديم أول وجبة ساخنة للعمال منذ أيام، وحتى الآن، كانوا يعيشون على الوجبات الخفيفة التي يتم إرسالها عبر أنبوب أضيق تم إدخاله في وقت سابق.

وانهار النفق قيد الإنشاء بعد انهيار أرضي، ووقع الحادث صباح يوم 12 نوفمبر في منطقة أوتاركاشي بالولاية الشمالية، لكن نجح رجال الإنقاذ في الاتصال بالرجال المحاصرين وتزويدهم بالأكسجين والغذاء والماء.

وشهدت عملية الإنقاذ، مساء الاثنين، تطور بعد أن تمكن رجال الإنقاذ من دفع أنبوب قطره ستة بوصات عبر الأنقاض داخل النفق، وقام المسؤولون بوضع كاميرا صغيرة متصلة بكابل مرن في الأنبوب واستخدموها لتصوير الرجال المحاصرين.

وفي مقطع فيديو تم نشره، يمكن رؤية رجال الإنقاذ وهم يشاهدون اللقطات على شاشة الكمبيوتر خارج النفق، يطلب أحد المسؤولين من الرجال الظهور أمام الكاميرا والابتسام والتلويح – ويمكن رؤية العمال وهم يستجيبون للتعليمات.

أخبرهم أيضًا أنه سيتم إنقاذهم قريبًا ثم طلب منهم لاحقًا التعريف عن أنفسهم أمام الكاميرا، ويبدو أن رجال الإنقاذ يستخدمون أجهزة راديو ثنائية الاتجاه للتواصل مع الرجال، ويظهر الفيديو أحدهم وهو يحمل جهاز اتصال لاسلكي في يديه.

ويمكن رؤية الرجال، الذين يرتدي العديد منهم خوذات وسترات السلامة، وهم يقفون في نصف دائرة بالقرب من الكاميرا، وقال بعض زملاء العمال إنهم سعداء برؤية أصدقائهم بعد هذه الأيام العديدة.