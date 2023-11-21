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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب الإبادة الجماعية| بالأرقام.. إسرائيل الأكثر دموية في حق الصحفيين

شهداء من الصحفيين
شهداء من الصحفيين

قالت لجنة حماية الصحفيين الدولبة، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة أنتج الشهر الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء الإحصائيات قبل أكثر من ثلاثة عقود، كما أدى إلى تعتيم إخباري في القطاع المحاصر، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقد سجلت هيئة مراقبة الصحفيين مقتل 48 صحفياً منذ  قصف إسرائيلي منسق وغزو بري لغزة.

ووصفت اللجنة الشهر بأنه الأكثر فتكاً الذي عانى منه الصحفيون منذ عام 1992 قبل مقتل ستة صحفيين فلسطينيين آخرين في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقُتل خمسة منهم يوم السبت وحده، مما يجعله ثاني أكثر يوم دموية خلال الحرب.

ويقارن عدد الشهداء المتزايد على مدى ستة أسابيع مع 42 صحفياً قتلوا في جميع أنحاء العالم في عام 2022 بأكمله، بما في ذلك 15 ماتوا أثناء تغطية التدخل الروسي بأوكرانيا، والذي يعتبر على نطاق واسع صراعاً خطيراً للغاية بالنسبة لوسائل الإعلام الإخبارية.

وتقول لجنة حماية الصحفيين إن هذا الاتجاه المميت يفوق بكثير عدد الصحفيين الثلاثين الذين قُتلوا في ذروة الحرب الأهلية السورية، التي كانت تعتبر سابقًا منطقة الحرب الأكثر دموية للصحفيين في الآونة الأخيرة.
 

احصائيات الإبادة الجماعية الهجوم العسكري الإسرائيلي

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