عاجل| توافد أعضاء مجلس النواب استعدادا لجلسة رئيس مجلس الوزراء

بدأ أعضاء مجلس النواب، في التوافد على مقر المجلس، لحضور الجلسة العامة، التي تعقد بحضور رئيس الوزراء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجه له بخصوص التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ويناقش مجلس النواب فى جلسته البرلمانية التى ستنعقد اليوم الثلاثاء،عدد"16"طلب إحاطة

موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة، ستناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.