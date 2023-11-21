10 آلاف مشارك من 60 بلداً في مسابقة الطاقة الذرية العالمية 2023

استخلصت شركة “روساتوم” الحكومية بتاريخ 16 نوفمبر نتائج المشروع التعليمي الدولي Global Atomic Quiz 2023، والذي يُقام عادة في 10 نوفمبر تزامناً مع اليوم العالمي للعلوم.

واستغرقت المسابقة التي جرت عبر الإنترنت 24 ساعة، وشارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة.

وتم إجراء المسابقة بالحضور المباشر في 17 منصة دولية متنوعة.

وقد شارك في المجمل حوالي 800 طالب وتلميذ من بنجلاديش وبيلاروسيا والمجر ومصر وكازاخستان وروسيا وميانمار وتركيا وأوزبكستان في فعاليات Global Atomic Quiz.

تم تنظيم فعاليتين في إطار مسابقة الطاقة الذرية العالمية في مصر بهدف نشر الوعي حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

كانت المسابقة في هذا العام متاحة بـ 13 لغة، من بينها العربية والروسية والإنجليزية والأرمنية والبنغالية والمجرية والفيتنامية والإسبانية والكازاخستانية والبرتغالية والتركية والأوزبكية والأفريقانية.

وأتيحت الفرصة لجميع المشاركين هذا العام ليس فقط للإجابة عن الأسئلة والتنافس على جوائز فريدة، ولكن أيضًا محاولة التغلب على الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى إن بعض الأسئلة تم إعدادها لأول مرة باستخدام الشبكات الاصطناعية.

وأقيمت الفعالية الأولى في مصر في مدرسة برينستون الدولية بالتجمع الخامس، حيث شاركت مجموعتان من طلاب المدارس الثانوية (مجموعة تتحدث الإنجليزية والأخرى تتحدث الفرنسية)، ولعب دور المشرف على الفعالية (للمجموعة الناطقة باللغة الإنجليزية) الصحفية هانية مهيب، وهي مدربة إعلامية أولى، ومنى فؤاد، مديرة العلاقات العامة في شركة روساتوم (للمجموعة الناطقة بالفرنسية).

أما الفعالية الثانية، فأقيمت بجريدة “الأهرام”، وحضرها صحفيون متخصصون في مجال الطاقة من مختلف دور النشر، بالإضافة إلى مسئولين من الجريدة.

وبدأت الفعالية بعرض قدمه الدكتور منير مجاهد، النائب السابق لرئيس هيئة الطاقة النووية المصرية، حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.



وأجاب المشاركون عن 20 سؤالا من مجالات مختلفة من المعرفة ومستويات مختلفة من الصعوبة.

على سبيل المثال، ما د الشيء المشترك بين قلب الإنسان ومحطة الطاقة النووية؟ كيف نصل إلى القطب الشمالي؟ ما الذي يبقي عربة المريخ الجوالة دافئة في الليل؟

تمت صياغة بعض الأسئلة هذا العام باستخدام الشبكات الاصطناعية، وهذه هي المرة الأولى التي أتيحت فيها للزوار فرصة التواصل مع المشاركين من مدن وبلدان أخرى من خلال انعقاد مؤتمر دولي عن بعد واختبار معرفتهم بشكل مشترك. وبالفعل فقد علق الخبراء المدعوون بعد الانتهاء من المسابقة، على الإجابات الصحيحة في كل موقع.

يتوسع في كل عام نطاق المشروع التعليمي Global Atomic Quiz، حيث شارك في هذا العام الطلاب وتلاميذ المدارس من ميانمار في المسابقة لأول مرة، كما أظهر الشباب من مختلف البلدان الأفريقية نشاطهم على نطاق واسع وعلى وجه الخصوص من كينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا.

وتتيح المسابقة العلمية الشهيرة للجميع ليس فقط باختبار نطاق الاهتمام ومستوى المعرفة، ولكن أيضًا بتعلم شيء جديد حول مختلف مجالات استخدام الذرة السلمية في حياة الإنسان.

الفائزون في المسابقة هم المشاركون المائة الذين سجلوا أكبر عدد من النقاط، حيث حاز المشاركون من أرمينيا وبنجلاديش ومصر والمجر وروسيا وتركيا وأوزبكستان وميانمار ودول أخرى المراتب الأولى.

وتم نشر قائمة الفائزين على الموقع الإلكتروني quiz.atomforyou.com مع التنويه أنه سيتم قريبًا إرسال هدايا فريدة للفائزين الذين أظهروا أفضل النتائج، وهي عبارة عن بلوزة مختلفة من نوعها مع ملصقات عن الذرة، بالإضافة إلى حقيبة واسعة مطبوع عليها شعارات عن الذرة.

وريثما تنعقد مسابقة Global Atomic Quiz 2024 المقبلة، يمكن لأي شخص ممارسة واختبار معرفته على موقع المشروع الإلكتروني من خلال الاطلاع على أسئلة مسابقات السنوات السابقة.

Global Atomic Quiz ليست عبارة عن مسابقة علمية شهيرة، ولكنها مشروع تعليمي عالمي حقيقي يتحدث عن أساسيات الفيزياء النووية، ويؤكد أهمية التكنولوجيا النووية في الحياة اليومية للإنسان ودور الطاقة الذرية في الحفاظ على كوكبنا.