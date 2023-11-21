جارديان تشكك في رواية الجيش الصهيوني حول تدمير 250 هدفا للمقاومة

نشر سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم جديدة بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية "قصف ما يقرب من 250 هدفًا لحماس"، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

ونشر الجيش الصهيوني الإسرائيلي مقطع فيديو لقواته وهي تعمل داخل قطاع غزة ، مدعيًا أن "الفرقة 162 أكملت تطويق جباليا الليلة الماضية والفرقة جاهزة لمواصلة الهجوم".



يأتي ذلك فيما عاجل ذكرت سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف تاندوم وعبوات العمل الفدائي.



وذكرت المقاومة الفلسطينية انها تخوض اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع.



واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين اثنين وإصابة 5 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة.



يأتي ذلك فيما ذكرت الأنباء بأن السكان أصبحوا الآن محاصرين تحت الأنقاض بعد أن استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية ثمانية منازل بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.



وتظهر صور من الموقع، تم التحقق منها، دمارًا واسع النطاق بينما كان رجال الإنقاذ يبحثون عن الضحايا.



وأمكن رؤية رجل يبكي بصوت عالٍ وهو يبحث تحت الأنقاض عن الأصدقاء والعائلة باستخدام فلاش الهاتف.

وحسب أحد مسؤولي الإسعاف في الموقع، لم يكن لديهم سوى سيارتي إسعاف لنقل القتلى والجرحى.



وقال أحد المسعفين إن المنزل الواحد كان يسكنه أكثر من عشرة أشخاص، حيث يسكن المنزل الواحد ما يصل إلى 18 شخصًا.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين بقوا في شمال غزة بعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي والتعليمات المتكررة من الجيش الإسرائيلي بضرورة فرار المدنيين إلى جنوب غزة، الذي تعرض أيضًا للقصف المتكرر.

وتشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن تقديرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين تشير إلى أن حوالي 160 ألف شخص ما زالوا هناك، على الرغم من أنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمات.

وهاجر نحو 1.7 مليون فلسطيني، أي حوالي ثلاثة أرباع سكان غزة، من منازلهم.