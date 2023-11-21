رئيس مجلس النواب: الكل على قلب رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن موقف البرلمان تجاه دعم القضية الفلسطينية مستمر بصورة تكاد تكون يومية، موضحًا: “إذ إننا أعضاء في المجال الدولي بالاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك في الاتحاد البرلماني العربي”.

وأضاف جبالي، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الموقف سالف الذكر أعقبته مباشرة جلسة مجلس النواب المصري لدعم موقف الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية والدولة.

وأشار إلى أنه كان موقفا رائعا، إذ إن الجميع على قلب رجل واحد في الوقوف بجانب الدولة المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني عموما ولأهالينا في غزة خصوصا.

الحفاظ على القضية

وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه منذ فترة قليلة كان هناك اجتماع لاتحاد البرلمان العربي في بغداد ونتج عنه خروج ورقة عربية موحدة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداء عليه، فضلا عن كفالة الحفاظ على القضية.