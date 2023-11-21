لبنان.. الدفاع المدني يعلن استشهاد مواطنة وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي



أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد لبنانية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت جنوب بلدة ⁧الخيام ⁩ بصاروخ موجه بعيد المدى حيث استهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.

ومن جانبه؛ أكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة حيث يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

وبحسب بيان الحزب؛ فأن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة وكذلك ردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية.