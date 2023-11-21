محمد القرش يوضح جهود الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الزراعة، أن القيادة السياسة أولت ملف الزراعة اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية أولى للدولة المصرية منذ عام 2013.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الدولة تعمل على التوسع في زيادة مساحة الرقعة الزراعية، من خلال مشروعات "توشكى ومستقبل مصر وشرق العوينات والمليون ونصف فدان".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة عملت أيضا على تنفيذ مشروعات لزيادة الإنتاج الزراعي، والاهتمام بالثروة السمكية والحيوانية والداجنة، إضافة إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة في مصر وصلت إلى 9.8 مليون فدان، ونطمح في زيادتها خلال الفترة القادمة.