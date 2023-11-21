فصائل فلسطينية تعلن قصف 9 دبابات و3 ناقلات جند إسرائيلية في غزة

أعلنت فصائل فلسطينية قصف 9 دبابات و3 ناقلات جند إسرائيلية شمال غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان في غزة، وتجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة.