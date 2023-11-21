الكتابة السينائية.. أهم ملامح الحضارة القديمة في أرض الفيروز

قال الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، إن الكتابة السينائية هي عبارة عن كتابة أبجدية ظهرت على أرض سيناء منذ 2040 قبل الميلاد.

وأضاف الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه تم إطلاق عليها الكتابة السينائية نسبة إلى المكان فى أرض سيناء، وتحديدا ظهرت فى مناطق جنوب سيناء قريبة من أرض الفيروز.

وتابع الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، أن الكتابة السينائية تعد كتابة الصوت أمامه حرف، لافتا إلى أنها تعتبر رسومات مشتقة من الهيروغليفية.