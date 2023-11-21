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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة إسعافات أولية للطلاب المشاركين في التقييم الكشفي الجمهوري بجنوب سيناء

اسعافات اولية
اسعافات اولية

نظم توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم برعاية محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وإشراف  سامي الجندي مدير الشئون التنفيذيه و وليد جعفر موجه عام التربية الرياضية دورة اسعافات أولية للمشاركين في التقييم الكشفي الجمهوري.

 وذلك في المعسكر الدائم للكشافة والمرشدات بالمديرية القديمة حاضر فيها الدكتور محمد عبد الرحمن شبانة معلم التربية الرياضية 
وتعرف الطلاب المشاركين علي كيفية عمل الاسعافات الاوليه وإخلاء المصابين و تضميد الجروح والكسور وعمل الجبيرة.


كما قام القائد الكشفي سامح سلطان بتعليم الطلاب كيفية عمل ناقلة للمصابين من العصي الكشفية والمناديل الكشفية من خلال تجارب عملية قام بها التلاميذ .


وذلك بحضور قادة الكشافة كلا من  محمود محمد جاد الله مسئول الكشافة بإدارة طور سيناء  نجم الدين محمود بخيت موجه التربية الرياضية بالمديرية وطلبة جميع المسئول المركزي للكشافة وعبد الستار عبد اللطيف موجه التربية الرياضية وايمن ابوزيد موجه التربيه الرياضيه ومعلمي التربية الرياضية  اسامة ابو العتاب و حلمي الشحات فتحي علي حسن و محمد مجدي ابو العلا

اسعافات اولية

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جنوب سيناء دورة إسعافات اولية المعسكر الكشفي

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