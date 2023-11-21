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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الإرادة المصرية واضحة في مساعدة الشعب الفلسطيني للبقاء على أرضه.. فيديو

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن العالم يرى أن مصر ستستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين بكافة الطرق.

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رئيس البرلمان العربي: تقديم شكوى للجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

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رئيس الوزراء في البرلمان للرد على طلبات إحاطة بشأن التهجير القسري

وأضاف في مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر تقف بكل قوة ضد محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا أن الإرادة المصرية واضحة جدا في مساعدة الشعب الفلسطيني للبقاء في أرضه ورفض سياسة التهجير.

 

وأوضح أن مصر لم تترك بابا واحدا يساعد الأخوة الفلسطينيين ويدعم عدم تهجيرهم القسري إلا وطرقته، مشيرا إلى أن المساعدات التي تخرج من مصر تخرج بكل حب من المصريين لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

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