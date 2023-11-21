وحدة التواصل ودعم المعلمين بتعليم القاهرة تناقش استراتيجيات العمل بالمديرية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعا تنسيقيا لمنسقى وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالإدارات التعليمية صباح اليوم "الثلاثاء" بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت رعاية أيمن موسي وكيل أول الوزارة مدير المديرية.

أقيم الاجتناع تحت إشراف رامى الشوادفى مدير تخطيط وتنفيذ إدارة التواصل ودعم المعلمين و الدكتورة هالة البهيدى مسئول تخطيط وتنفيذ إدارة التواصل ودعم المعلمين.

يأتي الاجتماع فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإنشاء وحدة التواصل والدعم للمعلمين وتفعيلها مؤخرا للكتاب الدورى 34 للوزارة، بشأن أهمية دور المعلمين فى تطوير منظومة التعليم وذلك لوضع إستراتيجيات العمل للوحدة فى ضوء التعليمات والتوجيهات الواردة من الوزارة.

وقام مدير المديرية بالترحيب بالحضور وإلقاء كلمة على مسئولى وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية وأهمية دورهم والأرتقاء بالعملية التعليمية موضحا أن الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية المستدامة لهم ليكتسبوا مهارات قادرة على استيعاب نظام التعليم الجديد وأحداث التغيير.

وأشار إلى أن وحدة التواصل لها حرية اختيار المعلم الكفء ليكون خير مساعد في انجاز العملية التعليمية والوصول بها للهدف المنشود .

فى نهاية كلمته وجه الشكر لمسئولى وحدة التواصل ودعم المعلمين على الجهد المبذول لانجاز العملية التعليمية، موضحا أن الوحدة تختص بالتواصل مع جميع المعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها لتلقى أى شكاوى خاصة بهم بالإضافة لدراسة وبحث الشكاوى بهدف حلها وإزالة المعوقات والصعوبات التى تواجه المعلمين ودراسة وبحث أى مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والإستفادة منها فى دعم منظومة التعليم.

وناقش الاجتماع، كيفية تفعيل مسئولى وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية، وعرض مهام إدارة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية، بالإضافة لمناقشة خطة العمل، وآليات تنفيذ الخطة بالإدارة، وآليات المتابعة وتقييم الأداء، فضلا عن مناقشة تقرير الإنجازات الشهرية بالإدارة.

حضر الاجتماع أيمن ظريف

مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأميرة صبحى الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم وفاطمة محمد بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بالوزارة ومسئولى التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية.