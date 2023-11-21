الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي في الكونفيدرالية

استأنف اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات أمس الاثنين بعد الفوز على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر يوم الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.