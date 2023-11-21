مدرب الزمالك يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل مباراة أبو سليم الليبي

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الجلسة بعض الرسائل التحفيزية من المدير الفني للاعبين، قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل ليبيا في بطولة كأس الكونفدرالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وتحدث معتمد جمال خلال جلسته مع اللاعبين، عن أهمية المباراة وضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط، لاسيما و أن اللقاء يأتي في بداية مشوار دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وشرح القائم بأعمال المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين، لتنفيذها في مران اليوم لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام بطل ليبيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.