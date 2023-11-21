استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على سيارتهم في منطقة الشعيتية جنوب لبنان.

وكان الدفاع المدني اللبناني أيضا أعلن في وقت سابق استشهاد لبنانية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت جنوب بلدة ⁧الخيام ⁩ بصاروخ موجه بعيد المدى حيث ستهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.

وأكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة حيث يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

وبحسب بيان الحزب؛ فأن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة وكذلك ردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية.