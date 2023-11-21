جلسة بين المدير الفني للزمالك ورئيس الجهاز الطبي على هامش مران الفريق

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شهدت الجلسة الحديث عن موقف بعض اللاعبين المصابين، وآخر تطورات البرامج التأهيلية الموضوعة لهم خلال الفترة الماضية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.