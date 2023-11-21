المستشار حنفي جبالي: الانتخابات الرئاسية تاريخية.. وأنصح المواطنين بالذهاب لصناديق الاقتراع

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن المشرف على الانتخابات الرئاسية المصرية هيئة مستقلة منصوص عليها في الدستور، فهي هيئة تشكيلها من قضاة تُشرف على الانتخابات من البداية حتى النهاية، كما يشرف على صناديق الاقتراع قضاة.

وأضاف "جبالي"، في حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الانتخابات تاريخية إزاء كثرة عدد مرشحي الانتخابات الأربعة، وكلهم من الشخصيات المعروفة في مصر، حيث يمثلون كل الاتجاهات.

صناديق الاقتراع

ونصح رئيس مجلس النواب المصري، المواطنين بألا يتخلوا عن دورهم في أداء واجبهم الانتخابي والذهاب إلى صناديق الاقتراع لأداء دورهم الذي يملي عليهم ضميرهم.

