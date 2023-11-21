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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم القاهرة تختتم برنامج تدريبي عن "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي"

صدى البلد

 تفقد ياسر أنس مدير التعليم العام والتجريبيات بالقاهرة اليوم "الثلاثاء" مدرسة أملاك ٣ الثانوية بنين التابعة لإدارة السلام التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير المديرية بالقاهرة.

كان في استقبال مدير التعليم العام والتجريبيات، كلا من حاتم ممدوح
مدير عام إدارة السلام وحنان عبد ربه، حيث تابع فعاليات ختام البرنامج التدريبي المتعلق بـ "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي".

وأكد أن الهدف الأساسي من التدريب تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وممارسة الحقوق والمواطنة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وتتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي .

أدار التدريب ياسر عبد الستار، الذي أثنى على الجهد المبذول من القائمين على التدريب وعلى هامش الزيارة تفقد مدير التعليم العام والتجريبيات بالقاهرة ملعب المدرسة والمصلى التى تم إقامتها حديثاً .

وفي ختام الزيارة توجه بالشكر إلى مدير عام الإدارة ومدير المدرسة وجميع العاملين بها لجهدهم الواضح في الإرتقاء بالعملية التعليمية.

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