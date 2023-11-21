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الإشراف العام
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ديني

رابطة الجامعات الإسلامية تطالب الإعلام بمواكبة مستحدثات العصر الرقمي وتوظيفها لخدمة الإنسانية

صدى البلد

ترأس الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الجلسة العلمية الأولى للمؤتمر العلمي الذي عقدته جامعة بني سويف بعنوان: "الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الافتراضية الجديدة" بمقر الجامعة، وتحدث فيها عدد من عمداء كليات الإعلام والصحفيين والإعلاميين وخبراء الإعلام.

وقال الشريف إن التقدم التكنولوجي الذي أحرزته البشرية في السنوات الأخيرة غير من مفاهيم التواصل والإعلام، وصنعت عالمًا افتراضيا أضحى بديلا عن العلاقات الاجتماعية الطبيعية.

كما تحدث عن جوانب القصور في وسائل الإعلام في المجتمعات العربية والإسلامية سواء في الأداء الإعلامي أم في الممارسة الإعلامية التي أحدثت فجوة كبيرة بين مجتمعاتنا والمجتمعات المتقدمة.

وألقى الضوء على ما قامت به وسائل الإعلام الرقمية من تشويه وتضليل في تغطية أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي صُنفت على أنها حرب إبادة جماعية غير مسبوقة، لمن الإعلام الغربي بكافة وسائله قدم صورة كاذبة مزيفة متعمدة للحقائق الواضحة الظاهرة، فيما يتعلق بأحداث الحرب والتأييد السافر للقوات الإسرائيلية والتعتيم على وجهة النظر الفلسطينية والعربية، وإن أكثر من مائتي صحفي وإعلامي قد لقوا مصرعهم على أيدي القوات الإسرائيلية الغاشمة.

وردا على سؤال أحد الحضور عن موقف إعلامنا العربي والإسلامي من اليهود في ظل هذه الحرب الشرسة، قام الأمين العام بتصحيح السؤال لمن وجهته بالقول: إننا لسنا ضد اليهود الذين يؤمنون بالله ويتبعون كتابا سماويا فهؤلاء لهم كل التقدير والاحترام؛ ذلك أن الإيمان بالكتب السماوية أحد أهم مقومات الإيمان الحقيقي للمسلم ولكننا ضد الصهاينة الذين يعتدون على أهلنا ومقدساتنا ولا يقيمون وزنا للقيم الدينية والقوانين الدولية  فهم أعداء الإنسانية.

ودعا الأمين العام إلى أهمية تعزيز تواجد العرب والمسلمين على الفضاء الإلكتروني الذي يعاني غيابا حقيقيا وكبيرا للمحتوى العربي.

وقال الدكتور الشريف: إن إعلامنا العربي والإسلامي مطالب بالتطوير والأخذ بكل مستحدثات العصر الرقمي وتوظيفه لخدمة الإنسانية ودعم الحوار والسلام بين مختلف الشعوب والحضارات ومحاربة كل أساليب تأجيج الكراهية والعدوان والإقصاء.

أمين رابطة الجامعات الإسلامية

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