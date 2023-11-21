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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

«الدراما الإذاعية والتليفزيونية» كتاب جديد للدكتورة إيمان حلمي سلامة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا، للدكتورة إيمان حلمي سلامة، مدرس الإذاعة والتلفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، كتاب جديد، بعنوان «الدراما الإذاعية والتلفزيونية العناصر الفنية وبناء الصور الذهنية»، عن دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، وتُشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 فى نسخته الـ55.

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ويتحدث الكتاب عن نشأة الدراما الإذاعية والتلفزيونية وعناصرها، وكيفية تكوينها للصور الذهنية للأفراد باعتبار الدراما هي مرآة المجتمع، وباتت واحدة من الوسائل الأساسية لتوصيل الأفكار والمعلومات، وواحدة من مناهج التفكير المؤثرة في سلوك الأفراد والجماعات، وذلك من خلال ما تعرضه من نماذج يُشكل الأفراد على نهجها هويتهم ومثلهم، بحيث أصبحت جزءاً من الخيال الجمعي للجماهير.

جدير بالذكر، أنّ الدكتورة إيمان حلمي سلامة، هي مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، تم تعيينها كأول معيدة في شعبة الإذاعة بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ عام 2008، وحصلت علي درجة الماجستير من قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة في عام 2015 بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات العربية والأجنبية، كما حصلت علي درجة الدكتوراه من قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة في عام 2018 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات العربية والأجنبية.

ويُعد كتاب «الدراما الإذاعية والتلفزيونية العناصر الفنية وبناء الصور الذهنية» هي الكتاب الثاني للدكتورة إيمان حلمي سلامة، بعد كتابها الأول بعنوان «تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة مراحل التطور ومجالات الاستخدام»، والذي تم طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 فى نسخته الـ53، بجانب العديد من المؤلفات التي يتم تدريسها لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ.

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