انجاز طبي في السعودية..إنقاذ حياة شاب بعد إجراء عملية جراحية في القلب

انجاز طبي في السعودية..تمكن الفريق الجراحي بمركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إنهاء معاناة مريض في العقد الثالث من عمره، يعاني من تهتك 3 صمامات قلبية؛ بسبب التهاب مزمن سببه البكتيريا المسببة للحمى المالطية.

وأوضح التجمع الصحي أن التشخيص المبدئي للمريض بَيَّنَ تدهور حالته الصحية المصحوبة بضعف جسدي عام، أدى لعدم قدرته على القيام بأبسط مجهود ممكن، مع فقده نسبة كبيرة من وزنه.

وبيَّن التجمع الصحي أنه بعد تشخيص المريض عن طريق الأشعة التلفزيونية للقلب تبين وجود تهتك 3 صمامات قلبية، إضافة إلى فقدان القلب نصف كفاءته لضخ الدم إلى كل أجزاء الجسم، وبعد دراسة الحالة من قِبَل الفريق الطبي بالمركز تَقرر عمل عملية جراحية تكللت بنجاح؛ حيث جرى استبدال وإصلاح الصمامات الثلاثة، وغادر المريض وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة أجرى 238 عملية قلب مفتوح خلال الربع الثالث من العام الحالي، بينما أجرى 1833 قسطرة قلبية خلال الفترة نفسها