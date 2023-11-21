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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعراض أحدث أنظمة الحماية والآمان من الحريق والسرقة بمعرض القاهرة للاتصالات

صدى البلد

كشفت Y Tech المتخصصة في مجال أعمال التيار الخفيف ، خلال مشاركتها في النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا CairoICT”23 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، والتي تعقد تحت شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل" وذلك خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، عن أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية المتخصصة في انذار الحريق والسرقة وكاميرات المراقبة و الصوتيات ، كشيرك استراتيجي للعديد من العلامات التجارية العالمية .

وتأتي المشاركة في فعاليات معرض CairoICT لما يمثله المعرض من  أهمية ولجذبه التجمعات المهتمة بالتكنولوحيا وخاصة أنظمة الحماية علي مستوي الشرق الأوسط

الأمر الذي يظهر من خلال قوة وحجم الشركات التي تحرص دائما علي المشاركة والتواجد فضلا عن الاقبال الكبير جدا من الزائرين من مختلف دول الاقليم العربي والاسيوي والافريقي للتعرف على احدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الحماية والانظمة الامنية.

وتعقيبا على هذه المشاركة، أعرب المهندس أسامة شوبك رئيس مجلس الادارة عن سعادته بالمشاركة  في المعرض والذي يعكس مدى الوعي الذي بات موجود لدي الافراد والشركات بأهمية أنظمة الحماية والأنظمة الأمنية في اي مجال او اي مشروع مهما كان حجمه مما يعكس أيضا الاتجاه العام للدولة بالإهتمام بتوفير الأنظمة وتطبيقها من خلال تشريع القوانين المنظمة لهذه الصناعة والتي تلزم أصحاب المنشآت مهما كان حجمها بضرورة استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بأنظمة الحماية والأنظمة الأمنية للحصول على تراخيص ادارة أي نشاط الأمر الذي له دور كبير في نمو الوعي الأمنى لدي الكثير من أصحاب النشاطات المختلفة ومتخذي القرار.

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