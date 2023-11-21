حفلة تعذيب بالكرباج..القبض على أبطال فيديو اجبار شابين على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

بعد تداول مقطع فيديو حول تعذيب شابين وضربهما بـ"كرباج" وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القاء القبض على المتهمين مرتكبي الواقعة التي رصدها مقطع الفيديو.

وألقت مباحث كرداسة القبض على السيدة التي رصدها الفيديو تحمل الكرباج وتجبر الشابين على تقبيل قدميها كما ألقي القبض على زوجها وابنها لاشتراكهما في الجريمة، تم اقتيادهما لمركز شرطة كرداسة لمواجهتهم بالفيديو.

كان قسم شرطة كرداسة قد تلقى بلاغا من شابين يتهمان سيدة وآخرين بالتعدي عليهما باستخدام كرباج وتصويرهما مقاطع فيديو ونشرها.

وقال مقدما البلاغ، إنهما صديقان لابنها واستدرجتهما إلى منزلها حيث استعانت بآخرين واعتدت عليهما بمساعدة أقاربها وصورت فيديو لإذلالهما أثناء ضربهما بالكرباج أمام الأهالي وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 15033 لسنة 2023 جنح كرداسة، تضرر المجني عليهما من واقعة احتجاز وتعذيب وضرب وإهانات على يد أم أحد أقرانهما وتوثيق ذلك التعدي من خلال فيديوهات ونشرها في أوساط الشباب.

وأكد محامي المجني عليهم أن الواقعة حدثت بدافع الانتقام من الشابين وهما على صلة صداقة بابن المتهمة، حيث سمعتهما يوجهان له سيلا من الشتائم عبر هاتفه المحمول وبادلتهما الشتائم، فقررت اختطافهما واحتجازهما داخل منزلها بالاستعانة بذويها والاعتداء عليهما بالضرب مستخدمين كرابيج وإجبارهما على الاعتذار وتقبيل قدميها في فيديوهات موثقة أمام مجموعة من الجيران وسكان المنطقة.

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