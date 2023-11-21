وفاة الشاعر محمد الجزار وصلاة الجنازة في كوم حمادة

توفي اليوم، الشاعر محمد الجزار، وحرص أصدقائه وأقاربه على نعيه عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الشاعر محمد الجزار المستشارالقانوني بجامعة الإسكندرية، توفي بعد معاناة مع المرض، وسيتم تشييع جثمانه بمقابر العائلة بكوم حماده بالبحيرة.

وكتب الراحل محمد الجزار تتر نهاية مسلسل "شغل عالي" من غناء الفنان هيثم سعيد ويشاركه الغناء مطربي الراب عجمي والنوبي، وألحان جوليو، توزيع يوسف حسين، مكس وماستر حسام سعيد".

مسلسل "شغل عالي"، من بطولة فيفي عبده وشيرين رضا ومروان يونس ، ومن المقرر أن يظهر ضمن الأحداث عدد من الفنانين كضيوف شرف ، والعمل من إخراج مرقص عادل ومن تأليف حسين مصطفى محرم.

وكان آخر ما كتبه محمد الجزار عبر حسابه على فيسبوك قصيدة لصالح القضية الفلسطينية، نهاية شهر أكتوبر الماضي.