حملة مواطن تشارك في المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية

شارك وفد من حملة مواطن لدعم مصر، في المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقام تحت رعاية جامعة الأزهر ولجنة خدمة تنمية المجتمع والبيئة، وذلك صباح اليوم، بمركز الأزهر للمؤتمرات.

حضر المؤتمر ، لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية، ونواب رئيس جامعة الأزهر، وفي مقدمتهم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع، ووفود من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفي مقدمتهم النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي المؤتمر من أجل التأكيد على دور المرأة الريادي والمحوري في بناء الوطن، والمساهمة في كافة الفعاليات الداعمة للدولة، وتعظيما لها ولدورها كانت أهداف المؤتمر هو تعزيز مشاركتها في الاستحقاق الدستوري المقبل، والنزول بكثافة إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهن والحفاظ على حقوقهن، وكذلك حث أسرهن على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وضم وفد حملة مواطن، كل من محمد فاروق المنسق العام للحملة، والمهندس هيثم أمان النائب الأول للمنسق العام، وأحمد الليموني المنسق العام المساعد لشؤون الإعلام، والدكتور هاني مهنى، المنسق العام المساعد لشؤون التخطيط، والسفير مصطفى الشربيني، منسق حملة مواطن للاقتصاد الأخضر، والمهندس مروان قرقورة، منسق حملة مواطن بمحافظة البحيرة، واللواء فتحي قرقورة، نائب منسق محافظة البحيرة، والكاتب الصحفي محمد سويد، عضو الهيئة العليا بالحملة.

وقال محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن، إن الحملة منذ نشأتها وهي تسعى لأن تكون جزء من المكون المصري وتساهم في رفع حالة الوعي والتقارب الفكري ووجهات النظر للوصول إلى حلول جيدة تفيد وتنفع الوطن.

وأضاف فاروق، في كلمته خلال المؤتمر، أن المرأة جزء مهم وأصيل من الأمة المصرية، التي يراها البعض نصف المجتمع ولكنها هي المجتمع كله لأنها الأم والأخت والزوجة والابنة فكل التحية لهن على ما يقمن به من عمل وتضحيات وإخلاص وحب.

وأوضح منسق عام حملة مواطن، أن المرأة المصرية دوما في الريادة متفردة وتفاجئ الجميع بقدرتها على التحمل وتتخذ الصفوف الأولى في كافة الأزمات ولا تتدخر جهدا ولا تهاب أحد وهذا ظهر جليا في أحداث الـ٣٠ من يونيو، وكذلك الإقبال والمشاركة بكثافة في الاستحقاقات الدستورية الماضية.

يذكر أن المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية، تحت رعاية جامعة الأزهر، ومن تنظيم لجنة تنمية المجتمع والبيئة بالتعاون مع حملة مواطن، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وبمشاركة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

IMG-20231121-WA0220

IMG-20231121-WA0218

IMG-20231121-WA0216

IMG-20231121-WA0215