تنازل عن نصف مستحقاته ..تفاصيل انتهاء الازمة بين أوسوريو والزمالك

اعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن تنازل اوسوريو عن جزء كبير من مستحقاته .



وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك محمد حبشي وكيل أوسوريو : أوسوريو تنازل عن جزء كبير من مستحقاته يقترب من النصف وهو لا يريد أي أزمات مع النادي وجماهيره

‏الزمالك قام بتحويل كافة مستحقات أوسوريو للمدرب في حسابه وتم إنهاء التعاقد بشكل ودي

‏أوسوريو يمتلك عروض من أمريكا الجنوبية

‏أوسوريو كان يتمنى تحقيق بطولة مع الزمالك ".

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الإثنين اجتماعا لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.



وكان منها :" تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية