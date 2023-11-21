أحمد فتوح مع نجوم الأهلي .. شاهد

نشر الإعلامي محمد فاروق صورا لأحمد فتوح خلال مشاركته مع المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم .

وظهر أحمد فتوح في برفقة عدد من نجم منتخب مصر ومن بينهم محمد عبد المنعم ، رامي ربيع ، عمرو كمال ".

وعلق محمد فاروق علي الصور :" أحمد فتوح ينشر صورته وسط لاعبي الأهلي ".

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يقدم اعتذار حتى الآن لإدارة النادي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك محاولات مستمرة من عمرو الجنايني وممدوح عباس حتى الآن من أجل تقريب وجهات النظر، ولكن الزمالك حتى الآن متخذ قراره بشأن عرضه للبيع".