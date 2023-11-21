محافظة الإسماعيلية تكثف الدور التوعوي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كثفت محافظة الإسماعيلية دورها التوعوي لحث المواطنين بمحافظة الإسماعيلية بكافة فئاتهم للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم.



وعقد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ماهر كامل هاشم اليوم /الثلاثاء/ اجتماعا مع الجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية ، لمتابعة نشاطهم ودورهم التوعوي والتنسيق فيما بينهم لعقد لقاءات وندوات مكثفة لحث المواطنين بالمحافظة للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي.



وأوضح - في بيان صحفي - أن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيرا قويًا كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيا واستحقاقا دستوري يتطلب مشاركة الجميع.



وأكد أن الانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية كما تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له ويحدد أولوياته وفقا لطموحاته ورؤيته الخاصة.