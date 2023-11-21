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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: تصريحات رئيس الوزراء حال حدوث تهجير الفلسطينيين رسالة قوية لإسرائيل

النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر الرسمي تجاه رفض تهجير الفلسطينيين اكتسب صدى دولي، فمصر ترفض قلبا وقالبا تهجير الفلسطينيين ورفض تصفية القضية الفلسطينية ومخططات اسرائيل في هذا الصدد.

 

ونوه ابو عايشه فى تصريحات صحفية له اليوم، بما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة مجلس النواب اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي، إنه حال حدوث أى سيناريو يستهدف نزوح الفلسطنيينن إلى الأراضى المصرية سيكون هناك رد حاسم من مصر وفقا للقانون الدولي، مضيفا: مصر موقفها حاسم من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع من الجانب الإسرائيلى الالتزام أيضا، خاصة فيما يتعلق بالتهجير لقطاع غزة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، ان ما تقوم به اسرائيل والضغط على مئات الآلاف من الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، يستهدف بوضوح تهجيرهم والخطة واضحة، لكن مصر حاسمة في رفض هذا وعلى إسرائيل ان توقف تحركاتها ومخططاتها الخبيثة بهذا الشأن. وتصريحات رئيس الوزراء رسالة قوية لها.

وأشار أبو عايشه ،إلى ما قاله رئيس الوزراء، إن  على الشعب المصرى ونوابه عليهم أن يتفهموا حجم الضغوط التى تُمارس على مصر، وفى حقيقة الأمر هذه الضغوط  ليس وليدة اللحظة، ولكن هناك تكثيف للجهود فى ملف قطاع غزة، والتطورات والتى من الممكن أن تحدث فى المستقبل.

واختتم أن، مصر لا تقف عند حدود الرفض الدبلوماسي، ولكنها تتخذ الكثير من التدابير والإجراءات، لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء. فالقضية تمس الأمن القومي المصري من الدرجة الأولى ولا تهاون فيها.

 

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