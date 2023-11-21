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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة يشيد بفتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي مجانا على السيدات

صدى البلد

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بفتح مستشفيات الشرطة بنطاق الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف العلاج اللازم   بالمجان، وذلك اعتبارا من 25 نوفمبر الجارى ولمدة أسبوع بكافة محافظات الجمهورية ،وذلك بالتزامن مع حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى تنطلق خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر من كل عام.
   

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بجهود الوزارة الحثيثة فى دعم ومساندة المرأة المصرية مؤكدة أن وزارة الداخلية دائما تقدم هذه المبادرات الانسانية والمجتمعية حرصا منها لوصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للسيدات مما يساهم في تدعيم جسور الثقة فيما بينهما، ويعد هذا تفعيلا للدور المجتمعي والإنساني للشرطة ومسئوليتها الاجتماعية.

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