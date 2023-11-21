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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: البعض يتربص بالمنتخب الوطني ويحاول التقليل من عزيمتنا

صدى البلد

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك تربص بالمنتخب الوطني، بالحديث عن مستوي الفراعنة أمام سيراليون ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ومن قبل جيبوتي وتحقيق أول 6 نقاط فى صراع التأهل للمونديال.

 

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "هناك من يتربص بالمنتخب ويقلل من عزيمة مجلس إدارة اتحاد الكرة .

 

وأضاف عامر حسين: "المنتخب فاز بمباراتين فى غاية الأهمية أمام جيبوتي وسيراليون ونتصدر المجموعة فى تصفيات كأس العالم، ونرغب فى التأهل بشكل مبكر من أجل الاستعداد لبطولة مثل كأس العالم، لذلك علي الجميع دعم المنتخب الوطني واتحاد الكرة، لأن أنا أري البعض يرغب فى تقليل عزيمتنا.

 

وتابع: "واجهنا سيراليون فى ليبيريا فى ظروف صعبة للغاية، من أول الملعب والتأمين وكل الأمور المحيطة باللقاء، لذلك، كان فوز مهم عدنا به، والجميع فى اتحاد الكرة يرغب فى الوصول لكأس العالم.

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