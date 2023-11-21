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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كفاية مزايدات.. أيتن عامر توجه رسالة لمنتقدي الفنانين على السوشيال ميديا

أيتن عامر
أيتن عامر

وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة إلى منتقدي الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موجة من التعليقات السلبية التي طالتها. 

 

نشرت أيتن عامر صورة دعائية لأحدث أفلامها “بلوموندو” عبر تطبيق إنستجرام، ثم نشرت فيديو توضح فيه سبب القيام بتلك الخطوة. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

وعلقت أيتن عامر على الفيديو قائلة: "بلاش نزايد على بعض من فضلكوا ، أنا بقالى شهر و نص مبنزلش حاجة على الاكاونت غير لدعم القضية، وعندى فيلم فى السينما نزلتله بوست لقيت هجوم مش طبيعي، من فضلكوا افهموا ان دة شغلنا زى ما كلكوا بتمارسوا شغلكوا عادى وبلاش نزايد على بعض من فضلكو".

 

وأضحت أيتن عامر في الفيديو، أن من حق الفنان أن يمارس مهامه ومنها نشر الدعاية للأعمال عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وهو ما لا يتعارض مع الدعم للقضية الفلسطينية. 

 

وأكدت أيتن عامر أن كل فنان وهي منهم، لديه مسئوليات وتعاقدات ستؤدي إلى الحبس إذا لم توف بها لذا يجب وقف المزايدات، مشيرة إلى أنها ستحتفل بعيد ميلادها مساء اليوم برفقة أصدقائها. 

 

وروجت أيتتن عامر لفيلمها الجديد "بلوموندو" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

ونشرت أيتن عامر صورة لها من الفيلم وعلقت علي الصورة قائلة: "صباح الخير قلت انزل صورة من الفيلم اللى في السينما دلوقتى بما أن الناس اللى شافته عاجبها وبتبعتلى مبسوطة #بلوموندو #صافی #ایتن_عامر ".

ايتن عامر السوشيال ميديا الفنانة ايتن عامر تطبيق انستجرام بلوموندو

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