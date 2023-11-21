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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب الحكومة باستغلال مقاطعة الأجنبي فى دعم المنتج المحلى

مصطفى مدبولى رئيس
مصطفى مدبولى رئيس الحكومة

أيدت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب تكليف المهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة  بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات دعماً للصناعة الوطنية.

دعم المنتج المحلي في ظل حالة الإقبال الشعبي

وقالت “رائف” لـ"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم طلب احاطة خلال الاونة الاخيرة بشأن معرفة خطة الحكومة لدعم المنتج المحلي في ظل حالة الإقبال الشعبي عليه ومقاطعة المثيل الأجنبي، لافتة الى أن الفترة الاخيرة ظهرت حملات المقاطعة الشعبية الكُبرى التي تقودها جموع الشعب المصري العظيم، لكافة المنتجات والسلع والخدمات التي تعود ملكيتها وادارتها بل ونسب المساهمة فيها ولو بشكل بسيط للدول والكيانات التي تدعم الكيان الصهيوني المُحتل.

 

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن هذه المقاطعة كنوع بسيط من أنواع الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية أشقائنا أهالي قطاع غزة الذي يُمارس ضدهم أبشع أنواع جرائم الحرب من جانب عدو غاشم لا يعرف شيء عن الرحمة والإنسانية.

وأضافت عضو مجلس النواب قائلة: تلك الحملات كبدت العديد من الشركات والسلاسل الأجنبية في مصر وخارجها خسائر تخطى بعضها النصف مليار دولار في أيام معدودة، وعلى النقيض أصبح هناك توجه شعبي وجماهيري لدعم المنتج المحلي والصناعة والوطنية، وهو الأمر الذي انعكس على أرباح عدد كبير من الشركات المصرية التي تجاوزت أرباحها خلال تلك الفترة لأكثر من 300%، بجانب أن زيادة الطلب على المنتجات والسلع الخاصة بتلك الشركات قد أدى إلى فتح باب التوظيف بها وهو ما قد يساهم في خفض معدلات البطالة بجانب توفير منتج محلي بسعر مناسب للمستهلك الوطني، فضلا عن زيادة فرص التصدير وتوفير مورد اضافي للعملة الصعبة التي تعاني الدولة المصرية من شُحها خلال الفترة الماضية.


وطالبت عضو مجلس النواب في سؤالها بإيضاح الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل استغلال ذلك الإقبال الشعبي والجماهيري على المنتج المحلي، وإيضاح المنتجات والسلع والخدمات التي تنتوي الحكومة البدء في دعمها بشكل أولي خلال الفترة المقبلة.

كما طالبت بالموافقة على إحالة هذا السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء  على أن تكون الإجابة عليه مكتوبة وفقا لأحكام نص المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

جدير بالذكر قيام الدكتور مصطفى مدبولي بتكليف بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات، والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات واقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.

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