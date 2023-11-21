سفير فلسطين بالجزائر: شعبنا لن يرحل ويصمد أمام العدوان الإسرائيلي..فيديو

أكد فايز أبو عيطة سفير فلسطين بالجزائر، إن الشعب الفلسطيني أعزل ويواجه إبادة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وقال فايز ابو عيطة في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية” : كل ما قرأناه عن مجازر في التاريخ من التتار وحتى النازية لا يرتقي بالمطلق إلى ما يحدث في غزة، من مجزرة تستهدف وجوده وكيانه وحضارته".

وأضاف فايز أبو عيطة :" ما يحدث اليوم هو مجزرة حقيقية وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني، تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بالولايات المتحدة وبعض القوى العظمى".

وأوضح أن الدول العالمية تستخدم إسرائيل كأداة قصف في المنطقة، وهي رسالة موجهة إلى كل المنطقة بكل الدول التي فيها، ومفادها أن من يرفع رأسه سيلاقي نفس المصير، لكن شعبنا لن يرحل وسيصمد أمام العدوان.

