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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يحدد 38 مليون يورو لبيع لوكاكو

لوكاكو
لوكاكو

وضع مسؤولو تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، السعر الخاص ببيع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق، المعار إلى روما الإيطالي.


وكان لوكاكو قد انتقال إلى روما في الصيف الماضي لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، دون أحقية الشراء.

ووفقًا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فقد توصل روميلو لوكاكو وإدارة تشيلسي إلى اتفاق بشأن سعر بيعه المهاجم البلجيكي في الصيف المقبل.


وأشارت الشبكة الإيطالية، في تقرير لها، إلى أن إدارة البلوز ستوافق على بيع لوكاكو، إذا حصلت على عرض يبلغ 38 مليون يورو.

وكشفت أن تشيلسي سيضيف هذا البند بشكل رسمي في عقده مع لوكاكو.

ويعيش لوكاكو فترة جيدة مع روما، حيث سجل حتى الآن 9 أهداف خلال 14 مباراة في كل البطولات هذا الموسم.

يذكر أن المهاجم البلجيكي كان منبوذًا خلال الصيف الماضي في صفوف تشيلسي، لذلك حرص النادي على رحيله هذا الموسم.
 

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