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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعزيز التعاون المشترك بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة بحضور لفيف من المستشارين.

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وخلال اللقاء بحث الطرفان، سبل التعاون المثمر والبناء بين محافظة الغربية، وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد، والمجتمع بشكل إيجابي ، كما ناقش، العديد من القضايا الحيوية المهمة ذات الاهتمام المشترك.


وأشاد محافظ الغربية بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة كإحدى أقدم الهيئات القضائية المستقلة، التي ناط بها الدستور المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطا قانونيا منيعا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي، ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وحماية المال العام.

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فيما أكد "عبد المقصود"، حرص الأجهزة القضائية على إقامة العدل، والحكم بين الناس بالحق، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.

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الأستاذ الدكتور التعاون المثمر المؤسسات الحكومية المستشار مسعد عبد المقصود تعزيز التعاون المشترك هيئات القضائية هيئة قضايا الدولة رئيس جامعة طنطا رئيس هيئة قضايا الدولة

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