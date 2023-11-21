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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلسة طارئة لمجلس الوزراء الفلسطيني لمتابعة جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيعقد جلسة طارئة يوم غد الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء الفلسطيني، تأتي لمتابعة الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت "وفا" أنه بعد انتهاء الجلسة الطارئة سيعقد مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الحكومة، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت فلسطين.

يأتي ذلك في ظل تطورات كبيرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مع اقتراب اتمام صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

من المنتظر أن تبرم المقاومة الفلسطينية صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

ويعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات لبحث الموافقة على الصفقة مع حركة حماس التي تحتجر ما يقرب من 240 أسيرا إسرائيليا ومزدوج الجنسية، بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي، الذي شنته تحت شعار "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات غلاف غزة.

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