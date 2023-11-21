منتخب شباب مصر يختتم مشاركته في بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب 2-2

اختتم منتخب مصر للشباب مشاركته ببطولة شمال إفريقيا للشباب بالتعادل مع المنتخب المغربي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الثلاثاء/ في ختام مباريات البطولة التي أقيمت في تونس.

تقدم منتخب المغرب بهدفين عن طريق كل من ياسر سباري في الدقيقة السابعة، ورشاد فتح الله بالدقيقة 68، ورد منتخب مصر بهدفين عن طريق اللاعب عبد الرحمن خالد في الدقيقتين 84 و95.

ورفع التعادل رصيد المغرب إلى 7 نقاط لينهي البطولة في المركز الثاني خلفا لمنتخب تونس، الذي توج باللقب بتحقيق العلامة الكاملة، بينما صار رصيد مصر 5 نقاط في المركز الثالث.

وكان منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع ليبيا بهدف لكل منهما، قبل الفوز على الجزائر بثلاثية نظيفة، وخسر في الجولة الماضية أمام تونس برباعية مقابل هدفين.