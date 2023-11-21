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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي: الأولوية لوقف الاعتداء على الفلسطينيين والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المجتمع الدولي يقف صامتا أمام عنف غير مبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، والأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية.

وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته عبر الفيديو لمجموعة "بريكس" المنعقدة في جوهانسبرج، أن القمة تعقد في توقيت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدا مستمرا في قطاع غزة والضفة الغربية أودى بحياة الآلاف من المدنيين ثلثيهم من النساء والأطفال. 

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن يتعرض قطاع غزة إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري، هذه المشاهد الإنسانية القاسية كشفت عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني.

وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر عارضت قتل المدنيين من جميع الأطراف، وتدين في الوقت ذاته بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورحبت مصر بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، موضحا أن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة.

مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة

وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي، وترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع لا تزيد الموقف إلا تأزيماً وتعقيداً.

ونوه بأن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، ومصر قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم.

 

السيسي المجتمع الدولي المستوطنين الفلسطينيين الضفة الغربية

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