خبير: تخصيص حافز تفوق للموهوبين والنوابغ أصبح ضرورة

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المنح الدراسية طوق النجاة لعدد كبير من الطلاب غير القادرين على تحمل المصاريف الدراسية، وتشجيعا كبيرا للمتفوقين منهم.

وأكد "شحاتة"، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المنح الدراسية تعكس اهتمام الدولة والجامعات الخاصة بالموهوبين والمتفوقين دراسيا، لافتا إلى أن أوائل الثانوية العامة يحصلون على منح متعددة من الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية.

وطالب بالاهتمام بالرياضيين وأصحاب المواهب، ورعايتهم والتكلف بدراستهم بنسبة تتخطى 80% من المصاريف الدراسية.

وأشار الخبير التربوي إلى أنه على الرغم من أن دراسة الطب مكلفة؛ إلا أن بعض الجامعات تقدم منحا مجانية بالكامل أو جزئية للطلاب، مشيرا إلى أهمية تقديم المنح سواء بمصر أو خارجها.

وأضاف أن تخصيص حافز تفوق للموهوبين رياضياً أو فنياً وعلمياً؛ أصبح ضرورة يجب تطبيقه بشكل يساعد الطلاب ، خاصة أن اقتصار الحافز على التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة به ظلم للعديد من المواهب، التى إذا تم اكتشافها ورعايتها مبكرا سيكون لدينا نخبة كبيرة من المبتكرين والمخترعين في القريب بمختلف المجالات لبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة.

ونوه بأن وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية دوراً كبيراً في تقديم الدعم للطلاب المتفوقين والموهبين وأمدادهم بكل ما يلزمهم.