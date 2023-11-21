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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: تقرير الأمم المتحدة أكد نجاح مصر في ملف الصحة والسكان

جانب من الصالون
جانب من الصالون

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تقرير الأمم المتحدة أكد أن مصر نجحت بشكل كبير في ملف الصحة والسكان خلال الـ 10 سنوات الماضية، مضيفًا أن هناك مبادرات صحية مهمة منها القضاء على فيرس سي ومعالجة مياه الري التي كانت غير صالحة وكذلك مبادرة سرطان الثدي وغيرها الكثير من المبادرات المهمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».


وأشار القط، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن تكون مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة داخل منظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن كثافة الفصول في المدارس المختلفة انخفضت في السنوات الاخيرة نتيجة أن مصر تتحول من نظام التعليم النمطي إلى غير النمطي.


وأضاف أن تقرير التنمية البشرية الإنمائي أكد أن مصر نجحت أيضًا في مجال السكان، مضيفًا أن كل تلك الانجازات حدثت في ظل اهتمام كبير بملف الصحة.


ولفت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أنه في ظل جائحة كورونا، انهارت المنظومة الصحية بالكامل في بعض الدولة المتقدمة، لكن الدولة المصرية نالت إشادات بسبب تعاملها الصحيح مع الجائحة.


أدار الحوار خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة.
 

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