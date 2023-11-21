صقور الأخضر.. الشهري يقود السعودية للفوز على الأردن بثنائية دون رد

سجل صالح الشهري هدفين في الشوط الأول ليقود السعودية للفوز 2-صفر على مضيفها الأردن في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 على ملعب عمّان الدولي اليوم الثلاثاء.

صالح الشهري يتألق

واستمر المهاجم الشهري في التألق في التصفيات بعدما سجل هدفين في الفوز 4-صفر على باكستان في الجولة الأولى.

ومنح مهاجم الهلال التقدم للسعودية بعد ثماني دقائق بضربة رأس من مدى قريب بعد ركلة حرة نفذها عباس الحسن.

صالح الشهري

وعزز الشهري النتيجة لفريق المدرب روبرتو مانشيني بعد نصف ساعة من اللعب بتسديدة منخفضة فشل حارس الأردن يزيد أبو ليلى في إبعادها.

هدف المنتخب السعودي صالح الشهري 🇸🇦💚



pic.twitter.com/gDJ3uDwifK — فايزوف MBS (@fayez_101) November 21, 2023

ورغم الوصول إلى عمان، مساء الاثنين، لم تتأثر السعودية بالإرهاق للسفر وسيطرت على المباراة منذ بدايتها.

وغابت المحاولات عن الأردن الذي فشل في تهديد مرمى الحارس محمد عويس.

وكاد الحسن أن يسجل الهدف الثالث للسعودية لكن تسديدته القوية من الجانب الأيسر اصطدمت بإطار المرمى قبل خمس دقائق من الاستراحة.

وواصلت السعودية سيطرتها على الكرة في الشوط الثاني لكن دفاع الأردن حال دون زيادة النتيجة.

الأخضر يتصدر ترتيب منتخبات المجموعة السابعة

ورفعت السعودية رصيدها إلى ست نقاط بعد مباراتين في صدارة المجموعة السابعة بينما توقف رصيد الأردن عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وتصدر الأخضر ترتيب منتخبات المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، ومن خلفه منتخب طاجيكستان الذي حقق فوزه الأول في التصفيات بانتصاره 6 - 1 على مضيفه الباكستاني، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويأتي ثالثاً المنتخب الأردني بنقطة واحدة، ثم باكستان في مؤخرة الترتيب برصيد صفري.

