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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

المستشار حازم بدوي: مصر الدولة الوحيدة التى تشهد انتخاباتها إشرافا قضائيا كاملا

صدى البلد

أكد المستشار حازم بدوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر من الدول القليلة التى تدير انتخاباتها هيئة مستقلة بذاتها، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.

 

وقال المستشار حازم بدوى،  أن مصر هى  الدولة الوحيدة التى تشرف على انتخاباتها إشراف قضائى كامل وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين لشفافية الانتخابات التى ستجرى على بعد أيام معدودة.

 

وتقدم المستشار حازم بدوى، بالشكر الى الدكتور أشرف صبحى وقيادات وزارة الشباب عن دورهم فى توعية وتثقيف الشباب، عن دورهم فى المشاركة فى العملية الانتخابية وأهميتها.

 

وقال :" أتقدم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للهيئة على توعية وتثقيف المواطنين على أهمية مشاركة الانتخابات مما يساعد على نشر الوعى للمواطنين والسعى نحو المشاركة فى رسم خريطة المستقبل.

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، الابداء بالرأى فى الانتخابات حق لكل مصرى ومصرية بلغ من العمر ١٨ سنة، وأن حق الانتخاب واجب لكل مواطن محب لبلده باعتبار أن الوطن غاية المراد، فالشباب هم نواة المجتمع والمحرك الأساسى له.

 

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى لإبرام برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

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ويوقع البروتوكول بحضور المستشار حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء المجلس، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، ومجموعة من قيادات الوزارة، والمستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة.

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