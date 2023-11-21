منسق الإغاثة بالأمم المتحدة: لم أشاهد في حياتي مثل ما يحدث بغزة

دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، مرحبا بوقف إطلاق النار حتى تتمكن المنظمة من إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وقال جريفيث في تصريحات لشبكة CNN: “لقد دعونا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو وقف طويل الأمد للقتال، لكن هذا لا يعني القول بأننا لن نغتنم الفرصة في أي وقت يتوقف فيه القتال للحصول على المزيد من المساعدات”.

ويأتي تعليق جريفيث بعد أن قالت مصادر لشبكة CNN، إن صفقة إطلاق سراح الأسري الذين تحتجزهم حماس مقابل وقف القتال في غزة قد يتم الإعلان عنها في أقرب وقت اليوم.

وأضاف جريفيث: "يبدو هذه المرة أن الأمر أكثر احتمالا مما كان عليه في الأسابيع الماضية، كما أن هناك تأكيد من جميع الأنحاء على إتمام صفقة تبادل الأسري ووقف مؤقت لإطلاق النار لعدة أيام في غزة.

ووصف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في غزة، بأنها "الأسوأ على الإطلاق" التي شهدها خلال حياته المهنية الطويلة في الأمم المتحدة حيث عمل في العديد من مناطق الحرب، واصفا المشاهد في غزة بأنها "مذبحة كاملة ومطلقة".

وقال: "لا أحد يذهب إلى المدرسة في غزة، ولا أحد يعرف ما هو مستقبله، لقد أصبحت المستشفيات أماكن للحرب وليس للعلاج"، مضيفا: "لا أعتقد أنني رأيت شيئًا كهذا من قبل".